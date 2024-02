Mãe é presa após bater no rosto da filha de 4 anos com cinto

Crime ocorreu no município de Ferreira Gomes, a aproximadamente 140 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 23 anos foi presa no fim de semana de carnaval após ser denunciada pelo Conselho Tutelar dom município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá, à Polícia Civil do Amapá por maus-tratos contra a própria filha, uma menina de 4 anos.

A criança teria sido agredida com golpes de cinturão. De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, a denúncia do Conselho Tutelar aponta que as agressões seriam recorrentes. A menina apresentava lesões antigas pelo corpo outras recentes no rosto.

“A mãe da criança foi presa em flagrante e disse, em interrogatório, que agiu dessa forma porque a filha a irritou. A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar agora até posicionamento da Justiça”, resumiu o delegado.

A prisão ocorreu na residência da acusada, que foi levada para delegacia da cidade, ode acabou autuada em flagrante por crime de maus-tratos no contexto de violência doméstica, e foi encaminhada à audiência de custódia.