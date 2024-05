Mãe é presa por permitir filha de 12 anos se relacionar com adulto

Ela e o agressor foram presos pelo Grupo de Capturas da PF no município de Cutias, a 140 km de Macapá.

Uma mulher e um homem foram presos no município de Cutias, a 140 km de Macapá, acusados de crime sexual contra uma menina de 12 anos. A acusada é mãe da vítima, com quem o agressor teria um relacionamento autorizado pela genitora.

O acusado foi preso no seu local trabalho e a mulher em sua residência, neste final de semana. Segundo a polícia, o indivíduo ‘namorou’ com a adolescente com a permissão da mãe da vítima. Entretanto, mesmo com o consentimento da genitora, a relação configurou-se em crime de estupro de vulnerável.

As prisões foram feitas polo Grupo de Capturas (GCAP) Polícia Federal no Amapá, em uma ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO), que capturou, ainda, outras 4 pessoas com mandados de prisão, também por estupro, roubo e tráfico de drogas, nas cidades de Macapá e Mazagão.

Os presos foram encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumprirão pena.