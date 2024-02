Manifestantes bloqueiam Rodovia Josmar Pinto e causam engarrafamento

Protesto contra falta de água foi registrado no início da noite desta terça-feira, (6), no Igarapé da Fortaleza

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Moradores do Bairro Igarapé da Fortaleza, na parte que fica situado o município de Macapá, bloquearam na tarde desta terça-feira (6), parte da Rodovia Josmar Chaves Pinto, via que liga a capital a Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com as primeiras informações, o motivo do bloqueio é devido às constantes falta de água na região, havendo residências que passam semanas sem ver o produto cair das torneiras. A manifestação causou um congestionamento quilométrico.

“A gente não aceita mais esse abandono com os moradores daqui desse trecho do Igarapé da Fortaleza. Todo tempo prometem que vão resolver e nada fazem. Desse jeito não dá mais. Por isso decidimos chamar a atenção novamente das autoridades”, disse uma manifestante.

Os moradores colocaram pedaços de madeira, pneus e logo em seguida atearam fogo, causando fumaça vista distante. Dezenas de veículos formaram longas filas, não tendo acesso tanto para entrar e para sair da cidade de Santana. Uma equipe da Polícia Militar está no local, atendendo a ocorrência. Até o fechamento desta matéria, o protesto continuava.