Membro de facção do Amapá morre em confronto com o Bope

Felipinho, de 27 anos, atirou para fugir do cerco policial

Por OLHO DE BOTO

Um tiroteio entre criminosos e uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá, na noite de sexta-feira (17), terminou na morte de um indivíduo apontado como membro da facção Família Terror do Amapá (FTA).

O confronto ocorreu às 22h, na entrada de um dos blocos do habitacional Mucajá, situado nas margens da Rua Jovino Dinoá, no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Os militares do Giro (Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva), uma das companhias especializadas do Bope, patrulhavam por uma área de constantes conflitos pelo comando do tráfico de drogas na região, quando avistaram dois suspeitos.

Segundo os policiais, um dos indivíduos jogou uma bolsa preta que continha várias porções de entorpecentes e, ao tentar fugir por um dos blocos do conjunto, teria desobedecido ordens de parada e atirado no rumo dos militares.

Houve revide e, ao fim do tiroteio, o Samu confirmou o óbito de Felipe Pelaes Soares, o Felipinho, de 27 anos. Ele tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

Enquanto era priorizado o atendimento médico ao suspeito, os policiais disseram que avistaram uma mulher saindo às pressas de um dos apartamentos.

Os policiais foram até o imóvel e encontraram mais drogas, balança de precisão, dinheiro e munições. Todo o material foi levado para o Ciosp do Pacoval, juntamente com a arma usada por Felipinho no confronto.

Este foi o segundo confronto da noite envolvendo a PM e criminosos. O primeiro ocorreu numa área de pontes do Novo Buritizal, onde um grupo armado expulsou moradores de uma residência e arrastou uma mulher para dentro do imóvel. Policiais da Força Tática chegaram na hora.

No meio do tiroteio, a mulher conseguiu fugir. Um dos bandidos morreu no tiroteio.