Micareta na orla de Macapá atrai 150 mil foliões

Público foi atrás do trio elétrico aos shows de Henry Freitas, DJ Meury e Rebeca Lindsay.

Da REDAÇÃO

Aproximadamente 150 mil pessoas tomaram a orla de Macapá no primeiro dia do Viva a Folia Macapá, domingo (11), para curtir as atrações nacionais Henry Freitas, DJ Meury e Rebeca Lindsay no percurso da orla.

O evento carnavalesco, que é promovido pela prefeitura da capital, segue a proposta das comemorações da virada de ano, que também foram no estilo de micareta. O objetivo é oferecer uma opção de diversão para os macapaenses e turistas que gostam de curtir o carnaval ao som de vários ritmos, como forró, brega, samba, axé e música eletrônica.

A cantora Rebeca Lindsay, ex-vocalista da banda AR-15, também agitou os foliões com o seu estilo brega marcante. Ela encerrou a noite com o mesmo percurso que Henry Freitas fez no trio elétrico, partindo do Complexo do Araxá.

A DJ Meury, que voltou a Macapá após uma apresentação de sucesso no réveillon da cidade, também animou os foliões com o seu repertório de música eletrônica e melody. Ela se apresentou no palco do complexo do Araxá, onde também se apresentaram os artistas locais.

O Viva a Folia Macapá continua nesta segunda-feira (12), com mais shows nacionais e locais. A atração principal será o cantor Reinaldo, ex-vocalista do grupo Terra Samba, que vem para trazer a essência do carnaval baiano para as margens do rio Amazonas. Ele se apresentará no trio elétrico que percorrerá a orla da cidade.