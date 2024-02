Ministro atende pedido de Randolfe e confirma mais um Ifap no Amapá

Alexandre Padilha acatou solicitação do senador durante reunião nesta quinta-feira (1º)

Da REDAÇÃO

Durante reunião com o ministro de Relações Institucionais Alexandre Padilha, nesta quinta-feira (1º), o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), pediu a construção de mais uma unidade do Instituto Federal de Educação (Ifap) no Amapá.

“O presidente Lula anunciou ontem a retomada de construção dos institutos federais depois de tantos anos, e o Amapá merece ser inserido nesse mapa”, justificou o senador.

Padilha acatou a solicitação.

“É compromisso do governo Lula e do ministro Camilo Santana a expansão da educação e, vamos atender o seu pedido, incluir o Amapá no nosso pacote”, afirmou o ministro.

O primeiro Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia foi construído no Amapá em 2008, durante o segundo mandato de Lula na presidência. Mais 4 mil alunos são atendidos hoje nas unidades de Macapá, Santana, Porto Grande, Laranjal do Jari e Oiapoque.

Ainda não foi definido em que cidade o novo Ifap será construído.