Missa campal marca inauguração da nova imagem de Santa Ana hoje

Programação prevê a presença do Bispo Dom Pedro e missa campal no município que fica a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após obras de adequações no canteiro, o espaço que abriga a nova estátua de Santa Ana será reinaugurado oficialmente nesta quinta-feira (22). A imagem da santa que dá nome ao município, a 17 km da capital, receberá as bênçãos do Bispo Dom Pedro José Conti em uma missa campal.

O processo para construção, retirada da antiga e recolocação na nova estátua de Santa Ana durou mais de seis meses e envolveu um grande esquema logístico de transporte. Foi necessário interromper o trânsito em algumas vias, o uso de uma carreta e de um guindaste. O esquema foi realizado em dezembro e agora será oficialmente aberto ao público.

A estátua está localizada em uma das entradas do município e é considerada pelos católicos um ponto de devoção. A data 26 de julho, dia de Santa Ana é feriado no município, onde manifestações religiosas como missas e peregrinações são realizadas, e o local recebe um grande número de devotos.

A imagem 7 metros de altura e pesa 15 toneladas. O canteiro central também recebeu melhorias. A programação de reinauguração está prevista para iniciar às 17 horas, com a presença de diversas autoridades e fiéis.