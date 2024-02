Motorista que matou idoso se apresenta e diz estar recebendo ameaças

Ruan Carlos se apresentou e teve a prisão mantida em audiência na tarde de hoje (6)

Por SELES NAFES

Está na cadeia o motorista que atropelou e arrastou até morte um idoso de 68 anos, no último dia 1º de fevereiro, no Bairro do Laguinho, em Macapá. Ele se apresentou no fim da noite de ontem (5), e hoje à tarde, em audiência, teve a prisão mantida pela juíza da custódia.

Ruan Carlos Carvalho dos Santos chegou a ser solto graças a um equívoco do juiz ao interpretar o resultado do bafômetro, mas o mesmo magistrado atendeu recurso do MP e decretou a prisão preventiva dele no último dia 3.

Além de mudar de ideia sobre a responsabilidade pelo acidente que matou o aposentado Antônio Gomes, e sobre o estado de embriaguez do motorista, o magistrado registrou na decisão que Ruan Carlos já tinha respondido criminalmente por outro crime de trânsito.

Ontem, por volta das 22h, ele se apresentou no Ciosp do Pacoval, de onde foi encaminhado para exame de corpo de delito na Polícia Científica (Politec). Policiais da Delegacia de Captura tinham passado o dia no encalço dele.

Hoje à tarde, na audiência, ele chegou acompanhado de policiais civis. A defesa alegou à juíza que conduziu a audiência que ele fosse encaminhado para o Centro de Custódia, já que estaria recebendo ameaças de morte.

O pedido, no entanto, foi negado, e ele aguardará julgamento no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).