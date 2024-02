Motorista que matou idoso testa positivo no bafômetro

Vítima foi arrastada por vários metros pela Rua General Rondon, no Laguinho

Por CAROLINA MACHADO

O condutor do Fiat Stilo que atropelou e matou o idoso Antônio Gomes da Silva, na última quinta-feira (1), vai ser encaminhado às 16h desta sexta-feira (2) para a audiência de custódia onde será decidido se ele será preso preventivamente ou se responderá o processo em liberdade.

Ruan Carlos Carvalho dos Santos, de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso por atropelar e arrastar o idoso que transitava em uma bicicleta por um quarteirão na Rua General Rondon, esquina com a Avenida Pedro Américo, no Bairro do Laguinho. Na ocasião, populares correram atrás do veículo, com o objetivo de pará-lo e conseguiram alcançá-lo na General Rondon, esquina com Avenida Pará. Assista.

De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o motorista havia ingerido bebida alcoólica. No local, foi realizado o teste de etilômetro, o qual atestou 1,2 mg/l. O condutor teve que ser algemado por ter tentado fugir do local e foi encaminhado à Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.

A filha da vítima, Kerem dos Santos, disse estar muito abalada pela forma que o pai morreu.

“Foi brutal, cruel. Meu pai não teve chance de defesa alguma. E nós estamos velando o corpo do meu pai nesse momento aqui no bairro do Laguinho. Soubemos que o meliante ainda vai para a audiência de custódia hoje e que ele já é reincidente de crimes no trânsito, que ele estava embriagado, ele fez o bafômetro, foi pedido toxicológico para verificar também se ele estava sob uso de entorpecentes”, afirmou.

Kerem Santos relatou que o idoso era uma pessoa saudável e que a família precisa que o condutor não seja solto.

“Porque foi uma forma muito injusta que tiraram o nosso pai da nossa família. Então precisamos que as pessoas vejam isso”, declarou.

Antônio Gomes da Silva era aposentado. Trabalhou no ramo da panificação por mais de 30 anos. Era conhecido pela qualidade e sabor dos salgados que fazia para entregar nas lanchonetes.

O sepultamento será às 16h desta sexta-feira (2) no Cemitério São José, localizado no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.