Mulher escapa de bandidos em confronto que deixou 1 morto

TIROTEIO COM A PM

Moradores chegaram a ser expulsos de uma residência para que o bando pudesse arrastar a vítima para dentro do imóvel

Por OLHO DE BOTO

Uma equipe da Polícia Militar do Amapá foi recebida a tiros durante atendimento de uma ocorrência na zona sul de Macapá. Um dos atiradores acabou morto no contra-ataque da Força Tática, na noite desta sexta-feira (17), numa região de pontes da Avenida Saúde Pimentel, no Bairro Novo Buritizal.

O confronto ocorreu por volta das 17h30. O tenente Jonhanson, oficial que estava no comando da radiopatrulha, informou que Alexandre de Souza dos Santos, de 32 anos, fazia parte de um bando fortemente armado que havia expulsado moradores de uma residência. Eles também teriam arrastado uma mulher para dentro do imóvel invadido.

Ainda segundo o militar, quando avistaram a polícia se aproximando, os criminosos abriram fogo em direção aos militares. Em seguida, eles pularam no lago.

Pelos menos dois deles conseguiram fugir. Já Alexandre morreu na troca de tiros empunhando um revólver calibre 38, que depois foi apresentado pela PM.

A mulher, vista por moradores sendo arrastada pelo bando para dentro da casa, também conseguiu escapar dos criminosos.

Segundo informações apuradas pelo Portal SN, ela devia valores aos bandidos, que estavam dispostos a cobrar da pior maneira possível. Ela desapareceu no meio do tiroteio e ainda não foi identificada pela polícia.