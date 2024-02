Mulher morre atropelada por caminhão

Acidente ocorreu na via principal do Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 56 anos morreu nesta tarde de sexta-feira (23) no Bairro Infraero 2, zona norte de Macapá, após ser atropelada por um caminhão que presta serviços de manutenção em rede elétrica.

O acidente ocorreu por volta de 16h, na Avenida Carlos Lins Cortes, a via principal do bairro, onde está concentrada a maioria dos empreendimentos comerciais da comunidade – o que torna o movimento intenso na pista.

A vítima foi identificada como Maria Auxiliadora Alves Pereira. Segundo o apurado pela PM do Amapá, ela transitava em uma bicicleta pela avenida quando tentou desviar, ao mesmo tempo, de um caminhão estacionado no acostamento e de outro ciclista que atravessava a pista.

Na manobra ela acabou batendo no ciclista e acabou arremessada na via no momento em que o caminhão de serviços elétricos passou. O motorista ainda tentou desviar, mas não houve tempo.

Durante a permanência da reportagem no local, moradores comentaram que a Avenida Carlos Lins Cortes é estreita e muito movimentada. Eles chamaram a atenção para o fato de pedestres e ciclistas dividirem espaço na pista com os automóveis por conta dos carros estacionados nos dois sentidos da via.

O motorista do caminhão acionou socorro médico, mas quando as ambulâncias chegaram, não havia mais nada a ser feito. O condutor foi levado ao Ciosp Pacoval para esclarecimentos. Segundo a polícia, não havia nenhuma irregularidade com ele ou com veículo.