Mulher morta é encontrada amarrada em colchão

Por OLHO DE BOTO

Moradores do Bairro do Coração, na zona oeste de Macapá, fizeram uma descoberta macabra no fim da tarde de domingo (18). O corpo de uma mulher estava amarrado em um colchão dentro da mata, às margens de um ramal.

Há poucas informações sobre o homicídio. A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h30. Peritos que estiveram no local informaram que o cadáver estava em estado de decomposição, por isso não era possível entender naquele momento como ela foi assassinada.

O corpo estava um metro mata adentro, e o odor era muito forte no local. Policiais militares foram os primeiros a chegar depois de terem sido chamados por moradores.

Policiais da Delegacia de Homicídios informaram que, até a noite de domingo, não havia registro de alguma mulher desaparecida. O delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, assumiu as investigações.





“Os peritos optaram por fazer as deduções necessárias sobre as características da morte lá na Politec, por questão dos vestígios, e para trabalhar com mais tranquilidade para determinar a causa exata da morte. Inicialmente, já tem dias que esse corpo está lá, estava um forte odor no local”, comentou o delegado.

Ele ressalta que qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser passada através do Disk-Denúncia da Delegacia de Homicídios (96) 99170-4302.