Na 2ª noite de folia em Santana, blocos arrastam 20 mil foliões

CARNAVAL NO SEGUNDO MAIOR MUNICÍPIO

Festa continua nesta segunda-feira (12) com mais quatros blocos

Os blocos arrastaram uma multidão pelo Corredor da Folia de Santana, cidade a 17 km de Macapá, e que já se consolidou como uma das maiores festas do Carnaval do Amapá. Ontem (12) e madrugada desta segunda, passaram pelo corredor quatro blocos. A folia continua hoje mais com quatro agremiações.

O desfile de blocos iniciou por volta das 23h, com o Bloco Faraó, embalado por Letícia Auolly, Mc Nando DK, Salomão Monteiro e Renan Moraes.

Depois foi a vez do Bloco Uau, comando por Rogério e Cia, Ariel Moura, DJ Famozinho. O bloco Abalou Flanáticos cmeçou por volta das 2h, embalado por Fruto Sensual, Leon Corrêa e DJ Chapeuzinho.

O Bebo Todas entrou quase às 3h da madrugada desta segunda, com Taty Taylor, Josy Santos e DJ Guto Loureiro.

De acordo com estimativa da organização do Carnaval de Santana, mais de 20 mil pessoas estiveram em Santana na segunda noite de folia. A programação começou no sábado (10). Ontem, todos os camarotes estavam lotados.

No entorno, os ambulantes também aproveitam a empolgação dos foliões. Claudino Freitas, de 57 anos, está desempregado há quatro anos.

Vendendo churrasquinho, cerveja e refrigerante, o pedreiro contou que, em virtude de um problema na coluna, não conseguiu mais trabalhar na construção civil. Os pequenos bicos ajudaram com o dinheiro usado para comprar produtos que está vendendo no entorno do corredor da folia.

“Na primeira noite de vendas (sábado) já foi bom. Eu pelo menos não voltei para casa com produtos, vendi tudo. O ponto é bom e os preços não estão caros. Aí acho que dá para faturar bem”, avalia.

O plano de Claudino é trabalhar nas quatro noites de carnaval.

A festa continua hoje e amanhã (13).

Nesta segunda-feira (12) serão mais quatro blocos. Veja abaixo a programação.

Bloco Na Balada

Saída 22h50 / Entrada No Corredor 23h50 Saída 00h50

Atrações: Nando Dk, Kelly Mell, Leticia Auolly, Lima

Bloco Pororoca/Porto Folia

Saída 23h50 / Entrada No Corredor 00h50 Saída 01h50

Atrações: Armando Costa, Dj Sandro Pop, Dj Matheusinho

Bloco My Love

Saída 00h50 / Entrada No Corredor 01h50 Saída 02h50

Atrações: Mc Melody, Adail Jr, Ronery E Delmir, Dj Bianca Castelo, Dj Dks

Bloco Do Barulho

Saída 01h50 / Entrada No Corredor 02h50 Saída 03h50

Atrações: Mc G15, Leticia Auolly, Dj Dvd, Karla Karvalho, Junior Siqueira, Mc Gasparzinho