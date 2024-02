No capítulo 15, Jeremias faz um desabafo

Compartilhamentos

Ser cristão não é fácil. Na verdade, é andar na contramão do mundo. Na Bíblia, conhecemos vários personagens que foram amigos de Deus, mas inimigos do mundo. No capítulo 15, Jeremias desabafa e se pergunta por que todos o desprezavam. Veja a meditação bíblica desta segunda-feira (12) e tenha uma ótima semana pela frente.