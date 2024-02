Veja a análise de hoje no capítulo 30 de Jeremias

Os anos de aprisionamento na Babilônia foram de angústia para o povo de Israel, que tinha teimado em não ouvir o Senhor. Naquele tempo, Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Jeremias, avisando que eles retornariam para casa um dia. Lembre-se que existe uma outra promessa de Deus, a de que iremos um dia para a Pátria Celestial. Veja a análise no capítulo 30 e tenha uma ótima terça-feira (27) com o nosso Salvador Jesus!