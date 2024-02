No Amapá, 80 mil alunos voltam às aulas

O Governo do Amapá preparou uma recepção para os estudantes da rede estadual nesta segunda-feira (26).

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Cerca de 80 mil estudantes da rede estadual pública de ensino iniciam o ano letivo de 2024 nesta segunda-feira (26). O Governo do Amapá anunciou uma programação especial, com atividades cultural e plantio de mudas de plantas no primeiro dia de volta às aulas.

São mais de 300 escolas com programação unificada de acolhimento pautado na “Educação, Cidadania e Sustentabilidade”, tema que vai nortear as ações da educação este ano.

Na Escola Estadual Professor Carlos Alberto Viana Marques, localizada no Conjunto Miracema, na zona norte de Macapá, o governador Clécio Luís, e a secretária de Educação, Sandra Casimiro, vão recepcionar os professores e alunos.

Além de fomentar o desenvolvimento da sustentabilidade no espaço escolar, a recepção diferenciada busca proporcionar reflexão como forma de incentivar a apropriação dos pilares da educação: aprender a ser, fazer, conviver e conhecer.