O capítulo 31 de Jeremias traz uma das mais belas declarações de amor de Deus aos homens

Se existe uma mensagem na Bíblia que impressiona, é a certeza de que Deus ama aqueles que ninguém quer amar, ama os que não merecem e até os que O odeiam. Ele poderá não ficar feliz com as nossas escolhas, mas não deixará de nos amar. Veja uma das várias provas disso no capítulo 31 do livro de Jeremias, uma mensagem de Deus dirigida aos cativos na Babilônia. Veja a análise e tenha uma ótima quarta-feira (28) com o nosso Senhor Jesus!