O capítulo 7 de Jeremias nos ajuda a entender como precisa ser o relacionamento com Deus, dentro e fora da igreja

Por incrível que pareça, 30% dos membros de academias de musculação apenas pagam, sem frequentar corretamente o espaço. Na igreja acontece algo semelhante. Muitos apenas marcam presença, mas ignoram o verdadeiro significado de um relacionamento com Deus, por meio de seu filho Jesus. É preciso agir como cristão, principalmente depois que o culto termina. Veja a análise do 7 do livro de Jeremias, e tenha um ótimo domingo (4).