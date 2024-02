Na análise de hoje chegamos ao capítulo 8 do livro do profeta Jeremias

Um pensador famoso é responsável pelo conceito de que estamos destinados a viver somente nos “equilibrando entre decisões e consequências”. De fato, vivemos num modelo em que as consequências sempre virão de acordo com o que decidimos, e nem sempre tomamos boas decisões. Em Jeremias 8, o profeta de Deus fez um alerta importante ao povo exatamente sobre isso. Veja a meditação de hoje e tenha uma ótima segunda-feira (5) com o nosso Senhor Jesus!