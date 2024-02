Obra vai ‘repaginar’ paisagem na Orla do Aturiá

Recursos para construção são de R$ 12 milhões, de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues e contrapartida do Tesouro Municipal.

IAGO FONSECA

Na ‘curva’ do Rio Amazonas, moradores do entorno da orla do Aturiá, no Bairro Araxá, receberão uma repaginada na paisagem. Pela primeira vez, a região receberá pavimentação em quase 900 metros de extensão que interligará a Rua do Araxá até a Avenida Equatorial, que dá acesso ao Monumento Marco Zero.

Moradora do local há 30 anos, a vendedora de bolos, Maria da Conceição, afirma que, quando concluído, o empreendimento vai melhorar o acesso de seus clientes até seu endereço.

“Vai mudar muita coisa, é uma satisfação significante. Estamos aqui há 30 anos e nunca aconteceu isso, vai ser segurança. Hoje aqui é um matagal, lixeira e é escuro a noite. Não tem preço pra mim e minha família”, animou-se a empreendedora.

A obra está autorizada a iniciar. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), na manhã desta quinta-feira (8). Ele destacou que a pavimentação é parte da recuperação do senso de pertencimento da população à cidade.

“Vai fortalecer nosso turismo, empreendedorismo e deixar nossa cidade mais bonita”, reforçou o prefeito.

Serão realizados serviços de drenagem superficial e profunda, regularização e compactação do solo. Além disso, será feita a aplicação de asfalto, construção de calçadas e sinalização vertical e horizontal. Os recursos são de R$ 12 milhões, emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues e reforço do Tesouro Municipal.