Operação bloqueia 36 contas onde faccionados depositavam ‘mensalidade’

Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Amapá, Pará e Rio de Janeiro.

Da REDAÇÃO

Três homens apontados como lideranças do crime organizado do Amapá foram presos na terça-feira (20) em uma operação integrada com as Polícias Civis do Pará e do Rio de Janeiro, focada no braço financeiro da facção.

A investigação, da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), da Polícia Civil amapaense, resultou no bloqueio de 36 contas bancárias, movimentadas por depósitos dos membros da organização, com depósitos e transferências de valores obtidos a partir de investidas criminosas, como assaltos, furtos, golpes e venda de drogas.

A ação, chamada de Operação Vênus, cumpriu três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, além do bloqueio das contas.

“Conseguimos cumprir os três mandados de prisão, sendo um, de um homem de 37 anos de idade, na unidade de segurança máxima no IAPEN; outro, de um homem de 34 anos de idade, em Belém, no estado do Pará; e, o último, de um homem de 31 anos de idade, no Rio de Janeiro. Os mandados de busca foram cumpridos em Macapá”, explicou o delegado Ismael Nascimento, titular da DRACO.

O delegado informou ainda, o bloqueio de contas bancárias é uma estratégia de desmonte das organizações criminosas.

“Essas contas eram utilizadas para receber contribuições mensais dos membros, sustentando operações criminosas variadas, incluindo tráfico de drogas, homicídios, roubos e porte ilegal de armas. O bloqueio dessas contas representa um avanço significativo no estrangulamento financeiro da organização, minando sua capacidade operacional e financeira. Atacar as fontes de financiamento é tão crucial quanto prender os líderes. Além disso, gostaríamos de elogiar o trabalho de excelência feito pelos policiais penais na nova Unidade Policial Penal de Segurança Máxima José Éder”, afirmou o delegado.