Pai biológico estuprou a filha por quase uma década

O homem de 37 anos foi preso nesta terça, 27, pela Polícia Civil do Amapá

Por SELES NAFES

Uma menina de Macapá viveu anos de terror nas mãos de quem deveria protegê-la e educá-la. Ao ser levada pelo pai biológico sem o consentimento da mãe após a separação, a garota passou ser molestada e estuprada, num verdadeiro inferno que durou quase uma década. Hoje, ele foi finalmente preso.

A Polícia Civil do Amapá, que solicitou a prisão preventiva, não divulgou o nome do acusado, mas o Portal SN apurou que se trata de Eldo dos Santos Martins, de 37 anos. Ele é natural de Afuá (PA), mas morava na cidade amapaense de Santana, a 17 km de Macapá, onde fazia pequenos bicos.

Na separação, ele acabou levando a menina de três anos com ele. A mãe contou na polícia que só voltou a ver a menina quando ela já tinha 8 anos.

“Depois da separação, ele levou a menina para morar com ele em localidades do interior”, explica a delegada de Repressão a Crimes Contra Criança e o Adolescente, Katiuscia Pinheiro, que conduz as investigações.

Cólica sem menstruação

Segundo relato da menina, os abusos teriam começado já aos três anos, e com o passar dos anos foram ficando piores. Aos oito anos, o pai completou a conjunção carnal. Foi nessa época que ele retomou o contato com a mãe da menina, e os dois concordaram em compartilhar a criação dela.

“Quando a menina ficava com a mãe, ela se queixava de dores como se fossem de cólica, mas a mãe perguntava como ela tinha cólica se ainda nem menstruava. Ela nem desconfiava do que vinha acontecendo”, comentou a delegada.

Aos 12 anos, a garota decidiu relatar à irmã mais velha tudo o que acontecia com ela. A irmã procurou a mãe.

“Ela chegou a ligar para ele, que negou tudo”, lembra a delegada.

Depois de ser confrontado pela mãe, que procurou a polícia imediatamente, Eldo decidiu mudar de endereço várias vezes. Por isso, a delegada Katiuscia Pinheiro decidiu pedir a prisão preventiva dele usando como fundamento a necessidade de aplicação da lei penal, além de se tratar de um crime extremamente grave.

Eldo negou os crimes em depoimento, e ficou de ser apresentado ainda hoje em audiência de custódia. Ele não tem antecedentes criminais, mas uma sobrinha informou a polícia que ele tentou estuprá-la quando ela era criança.

O crime só não foi consumado porque ela gritou e foi socorrida por parentes.

“Ele foi expulso da casa, mas os parentes decidiram não registrar boletim de ocorrência contra ele”, informou a delegada, que já concluiu o inquérito e vai encaminhar o caso ao Ministério Público.