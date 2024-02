Parque do Meio do Mundo será aberto em dois meses, diz Furlan

Complexo de lazer tem área com esculturas de animais da Amazônia, ainda não concluída

Por IAGO FONSECA

Previsto para ser entregue à população em janeiro, o Parque do Meio do Mundo, próximo ao Monumento Marco Zero do Equador e da recém inaugurada Praça dos Povos, ainda está em obras. O complexo de lazer, que está em processo de conclusão da ‘Selvinha’, arborização e paisagem, deve ser entregue em 60 dias, de acordo com a prefeitura de Macapá.

O anúncio foi feito na abertura da praça Povos do Meio Do Mundo pelo prefeito da capital, Dr. Furlan, durante as festividades do aniversário de 266 anos de Macapá, no domingo. Segundo Furlan, o espaço será um complemento para o turismo na cidade.

“Nós vivemos aqui no meio do mundo, e quantas vezes a gente quis mostrar para turistas? Então para embelezar a cidade, nós decidimos no primeiro momento o projeto do Parque Meio do Mundo, que a gente ainda tem aí em torno de uns 40 dias a 60 dias para entregar. Estamos fazendo a Selvinha, que são aqueles animais da Amazônia gigantes para crianças brincarem, nós estamos aguardando também a chegada da academia, que será de inox”, reforçou Dr. Furlan.

Enquanto contemplava o monumento de homenagem aos povos de Macapá, a pegagoga Ederlani Dutra, de 52 anos, moradora do Bairro Buritizal, afirmou que o parque ainda não mostrou a que veio, mas causa expectativa por ser grande.

“Estou contando as horas de ser inaugurado para que a gente possa vir aqui trazer as crianças. A gente ainda não viu o que nos espera, mas sei que tem algo que é nosso mesmo. Vai lembrar bem a nossa fauna, a nossa flora, achei interessante”, completou.

O portal SelesNafes.com entrou em contato com a assessoria da secretaria de obras do município, para obter informações sobre o processo de arborização do espaço, porém até o fechamento da reportagem não houve retorno.

O complexo turístico fica na Rodovia Josmar Pinto, zona sul de Macapá. O Parque Meio do Mundo tem a proposta de reunir representações da fauna e flora do Amapá, com esculturas de animais e um bosque. Com um bosque e uma ‘Selvinha’, o espaço possui 20 mil metros de área verde com árvores frutíferas e outras nativas da região amazônica.

No ponto turístico também haverá uma área de convivência, parque infantil, anfiteatro, quiosques, estacionamento e estações de academia e saúde. As obras totalizam mais de R$ 22,6 milhões do Tesouro Municipal.