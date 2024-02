Veja a análise do capítulo 14 de Jeremias

A manipulação da fé das pessoas para lucrar é muito antiga. Felizmente, muitos desses casos são investigados pela polícia. No capítulo 14, Jeremias já fazia alertas sobre os falsos profetas. Estamos cercados deles, com suas roupas e carros caros, botox e aviões. Muitos construíram impérios por cima da fé em Cristo, que não viveria dessa forma. Veja a análise deste domingo (11) e tenha uma ótima semana, com o nosso Senhor Jesus!