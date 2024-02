Petrobras pode atuar para conter vazamentos de navios na costa do AP, diz senador

Lucas Barreto citou acidente recente próximo da costa do Amapá, ressaltando que estatal brasileira poderia estar na região auxiliando na contenção

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) voltou a defender, na tribuna do Senado, na tarde desta quarta-feira (7), o licenciamento para que a Petrobras faça a pesquisa em busca de petróleo na costa do Amapá. E citou um acidente ocorrido no último dia 2 de fevereiro, a 342 km da costa amapaense, em que petróleo vazou de um cargueiro.

Para Lucas, a megaestrutura da estatal brasileira usada em mitigação de eventos como este, poderia ter sido utilizada se a empresa já estivesse atuando na região, que fica a 550 km da foz do Rio Amazonas.

De acordo com o senador, a Marinha e o Ibama levariam dois dias para chegar ao local exato onde houve o vazamento.

“Se a Petrobras já estivesse operando no amapá, essa megaestrutura de resposta e pronto emprego para essas emergências já estaria no local, tomando todas as medidas de contenção e mitigação do sinistro. Essa área atlântica é rota de navios de longo curso, e isso tende a aumentar. Precisamos mais do que nunca da presença da Petrobras”, ponderou.

O discurso foi uma clara referência à negativa que o Ibama deu no ano passado ao pedido de licenciamento ambiental da Petrobras, que aguarda o resultado da análise de novo requerimento.