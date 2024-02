PGE consegue cancelar compra ilegal e parte do Distrito Industrial volta ao Estado

Terras fazem parte do Distrito Industrial. Processo foi vencido na justiça pela PGE em caso envolvendo as terras do Porto do Céu

Por SELES NAFES

O Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) reconheceu que uma área gigantesca onde está hoje o Distrito Industrial do Porto do Céu, na zona oeste de Macapá, pertence ao governo do Estado. A área tinha sido vendida, irregularmente, pela antiga proprietária que tinha o registro em cartório de imóveis.

De acordo com os autos do processo, que tramitou inicialmente na 5ª Vara Cível, em 1987 a Amcel firmou um contrato de “promessa de compra e venda” com uma empresária. Contudo, em 2004, o Estado alienou a área por escritura pública, sem nunca ter feito o registro em cartório de imóveis.

Nos anos seguintes, o governo fez a gestão da área, chegando a entregar concessões de exploração para várias empresas, até que uma delas foi impedida de se instalar na área por outra empresa que alegava ser a proprietária, a Tribo do Açaí Ltda.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) descobriu que como em cartório a terra ainda estava no nome da antiga proprietária, os donos da Tribo do Açaí a procuraram em 2017 e a convenceram a vender a área por apenas R$ 16 mil. Segundo o processo, o valor real das terras, que compreendem três glebas e quase 300 hectares, é de R$ 49 milhões.

A juíza Keila Utzig chegou a julgar o processo cancelando a compra, mas a empresa recorreu. Ontem (28), o colegiado de desembargadores do tribunal manteve a decisão.

De acordo com o subprocurador geral do Estado, Narson Galeno, essa situação impediu o governo do Estado de gerar 1 mil empregos por meio de fomento a empresas.

“Após ação movida pela PGE, a Justiça anulou a segunda compra e venda, devolvendo a área para o Estado, sendo a sentença mantida em segundo grau por julgamento unânime”, explicou.