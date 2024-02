‘Piscineiro Não Dorme’ leva folia às ruas de Santana

Bloco percorre as ruas e avenidas do Vila Daniel, antiga Vila Piscina, no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com 8 anos de fundação, o bloco de rua Piscineiro Não Dorme, que integra o carnaval alternativo do município de Santana, a 17 km de Macapá, irá sair no domingo (11). A folia vai percorrer as ruas e avenidas do Bairro Vila Daniel, antigo Vila Piscina, levando alegria, humor, irreverência.

O bloco Piscineiro Não Dorme, que surgiu de uma conversa entre três amigos em uma mesa de bar, acabou ao longo dos anos caindo no gosto popular, por isso, desde a sua primeira edição, com 200 pessoas, vem crescendo. Este ano são esperados 1 mil foliões, fantasiados e com abadás.

“A gente tem essa característica marcante, que é a presença de famílias e amigos. O nosso percurso é pequeno, mas bastante animado, até porque famílias inteiras costumam se reunir em frente as casas, aguardando a passagem do bloco. Ou seja, conseguimos ao longo dos anos, atrair pessoas e amigos de todos os lugares”, afirmou Silvio Braga, um dos organizadores.

Nesses anos de existência do bloco, brincantes de municípios vizinhos têm marcado presença. Na programação deste ano, está a participação da cantora Karla Carvalho, e estrutura de som Carretinha R7, que irão acompanhar o percurso.

“A gente percebe que com o passar dos anos, pessoas de outros bairros e até outras cidades, acompanham a passagem do bloco. Isso é satisfatório porque o bloco tem se tornado cada vez mais atraente e tradicional”, explicou Silvio.