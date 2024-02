Plano de assalto: policiais encontram R$ 163 mil em casa de suspeito roubaria sindicato

O dinheiro estava em um dos endereços onde policiais federais e militares cumpriram 9 mandados de busca e de prisão

Por SELES NAFES

A Polícia Federal, que participa da Força Integrada Contra o Crime Organizado (Ficco) divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira (2), uma foto que mostra a quantia em dinheiro apreendida em um só endereço. Ao todo, sete mandados de busca e dois de prisão preventiva foram cumpridos contra acusados de assaltos.

Com apoio do Bope, policiais federais foram em residências nos bairros do Beirol, Santa Rita, Novo Buritizal e Terra Nova (BR-210). Numa das casas, eles encontraram R$ 163 mil, a maior parte em notas de R$ 100.

Um dos presos tinha uma pistola e estava num carro que, possivelmente, seria usado na fuga. O plano era assaltar o funcionário do Sindicato dos Servidores Federais do Amapá (Sindsep) assim que ele fizesse o saque de uma grande soma de valores, numa agência do Banco do Brasil, no centro de Macapá.

A PF, que conduz o inquérito, vai investigar se o dinheiro é proveniente de outros assaltos. Mais cedo, foi divulgado que o grupo que faria o assalto tinha um financiador e integrantes encarregados de monitorar o funcionário do Sindsep e executar o assalto.