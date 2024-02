Plano para assaltar funcionário de sindicato após saque em banco é desmantelado

CRIME ORGANIZADO NO AMAPÁ

Roubo ocorreria hoje. Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado cumpriram 9 mandados na tarde desta sexta-feira (2)

Por SELES NAFES

Um plano assaltar o funcionário do Sindicato dos Servidores Federais do Amapá (Sindsep) foi desmantelado por policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco), na tarde desta sexta-feira (2). Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em diversos bairros da capital.

De acordo com a Polícia Federal, que integra a Ficco, o plano dos criminosos era executar o roubo quando o funcionário estivesse saindo de uma agência do Banco do Brasil no centro de Macapá, após o saque de uma grande soma de dinheiro.

“Um suspeito teria repassado a notícia do saque para um grupo de pessoas conhecidas por praticarem assaltos na capital amapaense. Há indícios de que os investigados, então, esquematizaram uma organização para planejamento da ação criminosa”, informou a PF em nota à imprensa.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o grupo estava organizado e tinha até um financiador. Os assaltantes chegaram a dividir entre si as tarefas, como o monitoramento da vítima e quem seriam os executores do roubo que ocorreria hoje.

Momentos antes do assalto, os policiais deflagraram a Operação Sem Saída, cumprindo mandados de busca nos bairros Santa Rita, Beirol, Cabralzinho, Novo Buritizal e Terra Nova.

Durante o cumprimento dos mandados, um suspeito armado foi abordado pelos policiais com o carro (com restrição de furto) que possivelmente seria usado na fuga.

Ele estaria saindo da residência para executar o assalto e foi conduzido para a Superintendência da PF. Além do carro e da arma, os policiais também encontraram drogas e munições, e cumpriram dois mandados de prisão de investigados por outros assaltos.

Até às 17h, a operação continuava em andamento, com participação de policiais militares do Bope.