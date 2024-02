Polícia já tem suspeitos de envolvimento na morte de Cristiane

Investigadores falaram com a imprensa na manhã desta quinta-feira (22).

Por IAGO FONSECA

Três equipes de investigação da Polícia Civil trabalham na busca por envolvidos na morte de Cristiane Amanajás Oliveira, encontrada morta em um ramal no Bairro Coração, na zona oeste de Macapá, no domingo (18).

O caso está tendo grande repercussão no Amapá pela forma violenta como ocorreu. A mulher, que teria sido vista com vida pela última vez na manhã de sexta-feira (16), foi encontrada morta, amarrada envolta em lençóis, com uma corda no pescoço.

Até o momento, três pessoas são suspeitas. Os investigadores atuam com duas linhas de análises para definir se, além de homicídio, a morte de Cristiane também foi um feminicídio.

“A gente não pode descartar, também, o homicídio qualificado. Já tem a questão do outro crime, que é a ocultação do cadáver”, explicou o delegado Mauro Ramos, adjunto da Delegacia de Crimes Contra Pessoa (Decipe), que está à frente do caso.

Ainda segundo a polícia, não há indícios de que Cristiane tenha sofrido violência sexual ou ferimentos de perfuração.

“O que nos chamou a atenção foi a questão do período de decomposição, porque ela foi vista na sexta-feira e o corpo foi encontrado no domingo, já em elevado grau de decomposição. A questão do ambiente foi determinante, o tempo úmido e a vegetação aceleraram o processo”, continuou o delegado Mauro.

Eles afirmam que Cristiane não morava com os familiares, mas os visitava com certa frequência, por isso, a família não suspeitou imediatamente do desaparecimento. Ela vivia em relacionamentos curtos que a família desconhecia, de acordo com o delegado Mauro. Entretanto, os policiais evitaram falar sobre a vida passada da mulher.

“Ela era mãe de cinco filhos, tinha um contato semanal com a família. A questão da vida pregressa dela a gente não entra no mérito, porque pode atrapalhar a nossa investigação, a tratamos como vítima”, finalizou o delegado.

O corpo de Cristiane foi identificado por familiares, mas ainda estaria na Polícia Científica, diferente do que foi repassado ao Portal SN anteriormente por familiares da vítima, que informaram que ela teria sido sepultada na manhã desta quinta-feira (22).

De acordo com o perito Marcos Ferreira, diretor da Polícia Científica do Amapá, Cristiane pode ter sido morta em outro local e levada para a área de matagal após o crime. O laudo da necropsia apontou que a morte foi em decorrência de asfixia mecânica.

“Os peritos criminais chegam primeiro na cena, fazem todo esse levantamento de evidências, mas ela precisa de laudos posteriores que devem sair entre 10 a 20 dias. Aí poderemos verificar se há alguma evidência na cena do crime, sempre alguém esquece algo coisa que pode levar à autoria do ato”, revelou o diretor da Polícia Científica.

A Polícia Civil do Amapá disponibilizou o serviço Disk Denúncia para qualquer informação que possa acelerar a resolução do caso: (96) 99170-4302. A denúncia é anônima.