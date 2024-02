Polícia não encontra motorista que arrastou idoso até a morte

Ruan Carlos foi solto na audiência de custódia, mas ontem (3) o juiz reconsiderou a decisão anterior

Por SELES NAFES

Depois de ter a prisão preventiva decretada, o motorista Ruan Carlos Carvalho dos Santos, de 36 anos, ainda não foi encontrado pela polícia do Amapá. Ele está sendo procurado desde ontem (3), quando o juiz Diego Araújo, da 1ª Vara Criminal, reconsiderou a decisão em que mandou soltá-lo durante a audiência de custódia.

De acordo com informações de parentes do aposentado Antônio Gomes, de 68 anos, que morreu ao ser atropelado e arrastado pelo carro de Ruan no dia 1º, a advogada do motorista ficou de apresentá-lo ainda ontem. Contudo, até o início da tarde deste domingo, ele ainda não havia comparecido em nenhuma delegacia.

A prisão foi decretada após recurso ajuizado pelo Ministério Público. No dia 2, o magistrado se equivocou ao interpretar os números do teste do bafômetro, que tinham acusado presença de álcool mais de cinco vezes acima do tolerado, caracterizando embriaguez ao volante. O juiz achou que o teste tinha dado negativo.

Além disso, o juiz também reviu o vídeo do acidente e mudou de ideia sobre a culpa, que ele chegou a atribuir (em parte) ao aposentado que estava na contramão. Diego Araújo passou a entender que o motorista foi irresponsável ao não sinalizar a conversão na Avenida Pedro Américo, no Laguinho, e depois por arrastar a vítima por dezenas de metros, até ser parado por populares. Ruan também já respondeu por crime de trânsito em Calçoene.

A família e a polícia estão divulgando o número 181 (Delegacia de Capturas) para quem estiver informações sobre o paradeiro do motorista.