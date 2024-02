Policiais disfarçados prendem traficante com 4kg de drogas, arma e munição

Luan Pinheiro de Vilhena entregava porções de maconha a um dependente químico

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu uma pistola calibre 380 e cerca de 4 kg de droga que estavam em posse de um investigado suspeito de pertencer a uma facção criminosa que saiu de São Paulo e se espalhou por todo o Brasil.

A ação aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (31), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

O delegado Stéfano Santos, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, contou à reportagem que a prisão ocorreu em decorrência de denúncia anônima, no momento em que Luan Pinheiro de Vilhena, de 21 anos, entregava algumas porções de maconha a um dependente químico.

“Conseguimos fazer o flagrante do exato momento em que ele entrega a um usuário, que havia se aproximado com um veículo. Policiais disfarçados flagraram a situação e efetuamos a prisão e, posteriormente, localizamos o resto do material”, relatou o delegado.

Após o flagrante, os agentes prosseguiram nas buscas e localizaram a casa que servia como esconderijo do tráfico, localizada nas proximidades do local da prisão, lá, a autoridade policial disse ter achado mais drogas, além da arma de fogo , dinheiro em espécie e munições calibres 380 e 9mm.

Luan foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e posse de munições de uso restrito. A audiência de custódia que decidirá a permanência dele preso acontece nesta quinta-feira (1º).