Policial penal é preso em operação no Amapá

Cumprimento de mandado judicial ocorreu em investigação contra a entrada de produtos no Iapen

Por OLHO DE BOTO

Um policial penal do Amapá foi preso, no fim da tarde desta quinta-feira (15), numa operação que apura a entrada de produtos ilegais e casos de corrupção no Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen).

Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades, que marcaram uma entrevista coletiva para amanhã (16), quando devem fornecer detalhes sobre a investigação.

Por enquanto, há poucas informações divulgadas sobre a operação comandada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e que cumpriu dois mandados de busca e apreensão, além do de prisão preventiva do policial penal.

O Portal SN acompanhou a chegada dele no Ciosp da Zona Oeste, no complexo de segurança da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá. No mesmo prédio funcionam o Draco e a Core.

O Draco é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, e a Core é uma espécie de tropa de elite da Polícia Civil. Policiais penais também participaram do cumprimento dos mandados.

A coletiva foi marcada para às 9h, na sede da Sejusp, onde estarão o secretário José Neto e o delegado Luiz Carlos Gomes, diretor do Iapen.