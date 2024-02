Ponte Sérgio Arruda já tem data para liberação

A construção da ponte foi finalizada. Obras de acesso e pavimentação entraram na fase final.

Por IAGO FONSECA

Moradores do entorno das obras da Ponte Sérgio Arruda, principal artéria entre o centro e a zona norte de Macapá, têm visto um movimento intenso de máquinas na região. A construção da ponte foi finalizada e passa por obras finais no acesso e pavimentação, com entrega para daqui duas semanas, na manhã da sexta-feira, 15 de março.

Com quase 100 dias interditada, duas frentes de trabalho atuam para concluir o acesso à ponte a tempo da data anunciada pelo prefeito de Macapá, Dr. Furlan. Do lado sul, operadores de máquinas compactam o solo enquanto outros trabalham com a construção dos passeios e limites da nova rotatória próxima à feira do Bairro Pacoval.

Moradora do bairro há 30 anos, a mecânica Maria Lúcia viu a construção da ponte inaugurada em 2003 e a atual. Ela conta que dessa vez tem visto a obra avançar de perto e espera que após reinaugurada os negócios melhorem.

“Na época da antiga foi uma construção que ninguém ali viu como foi feita, mas agora estamos vendo tudo. Aqui parte do comércio teve impacto, tem comerciantes que até fecharam as portas, como as frutarias. Tenho certeza que vai melhorar muito para nós comerciantes quanto para os usuários”, revela Maria.

Os trabalhos na ponte foram feitos sem colocação de tapumes de isolamento. Isso permite que pedestres e ciclistas possam trafegar pela área para acessar o perímetro. Do lado norte, os trabalhos de concretagem do acesso interditaram a via lateral que dá acesso ao centro. Motoristas têm utilizado um desvio.

A obra passa, especificamente, por serviços de drenagem pluvial, concretagem dos New Jerseys – blocos de concreto que dividem a via e pavimentação. Nos próximos dias devem ser iniciados os serviços de sinalização vertical e horizontal.

“A obra está sendo executada com excelente qualidade, dentro dos padrões técnicos necessários. Isso garante a melhoria do sistema viário e acessibilidade aos pedestres”, comenta o secretário de obras do município, Cássio Cruz.

Nova Sérgio Arruda

A nova ponte é construída com investimentos de mais detalhes R$ 15 milhões, em emendas federais do senador Davi Alcolumbre, do deputado federal Vinicius Gurgel e do tesouro municipal. A ponte contará com três pistas no sentido zona norte e uma no sentido centro, faixa exclusiva para ônibus, ciclofaixa, calçadas com acessibilidade, guarda-corpo e sistemas de drenagem urbana.