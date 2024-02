Pontos facultativos são confirmados durante o Carnaval; confira horários

Segunda e quarta-feira de Carnaval terão horários de expediente flexibilizados exceto para serviços essenciais

Compartilhamentos

Por REDAÇÃO

Os pontos facultativos para o Carnaval de 2024 no Amapá foram confirmados pelo Governo do Estado, nesta terça-feira (6). O decreto que estabelece o expediente na administração estadual no período foi assinado pelo governador em exercício, Teles Jr.

Na segunda-feira (12), o ponto facultativo se estende por todo o dia, exceto serviços considerados de caráter de urgência, como saúde e segurança pública, que irão funcionar sob regime de plantão.

Após o feriado de terça-feira (13), na quarta-feira (14), o ponto facultativo será até as 14h com as mesmas regras aos serviços essenciais.