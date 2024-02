População continua procurando HE para casos de UBSs

População continua procurando Hospital de Emergência de Macapá em casos de baixa complexidade.



Mais da metade da demanda nos dois primeiros meses de 2024 no Hospital de Emergência (HE) de Macapá deveria ser atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O Governo do Estado divulgou hoje (27), que em janeiro e fevereiro, aproximadamente 12 mil atendimentos foram feitos na unidade, sendo que 612, o correspondente a 51% desses registros, foram de baixa complexidade.

A secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedovelli, ressalta que o HE é uma unidade de saúde de alta complexidade, direcionada a pacientes que precisam de atendimentos de urgência e emergência, como cirurgia geral, ortopédica e trauma facial, além de atendimentos de urgência em saúde mental e tratamento de queimados.

Para isso, o hospital faz, segundo a secretária, exames de diagnóstico por imagem como raio-x, tomografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma e também exames laboratoriais.

Para dar celeridade aos serviços, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reorganizou o fluxo de atendimentos do hospital, através de um sistema informatizado, com emissão de senhas e classificação de risco.

“A informatização dos atendimentos é uma estratégia para agilizar o acolhimento ofertado aos usuários que procuram pelos serviços de urgência e emergência. Nosso trabalho é facilitar ainda mais esse acesso e fazer com que o paciente seja atendido de forma eficaz e direta”, enfatiza a secretária.

O Protocolo de Manchester, que é o método de triagem que classifica a prioridade dos atendimentos, utiliza uma tabela de cores que identifica o nível de gravidade dos sintomas. Após este primeiro acolhimento no HE, os usuários são atendidos de acordo com o quadro clínico. Veja o que representa cada cor: vermelho – nível máximo de urgência; laranja – muito urgente; amarelo – gravidade moderada; verde – menor gravidade; azul – atendimentos simples.

Devido a classificação do protocolo, os atendimentos mais simples acabam provocando o aumento no tempo de espera na unidade, além de sobrecarregar servidores e insumos.

“O paciente que chega inconsciente, vítima de acidente de trânsito, com trauma ou com ferimentos de arma de fogo, são considerados urgentes, por isso recebem prioridade no atendimento. Casos mais leves e de baixa complexidade, indicamos que os usuários priorizem o primeiro atendimento em uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa”, ressalta o diretor da unidade, Emanuel Martins.