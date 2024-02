Prefeito faz alerta e pede que moradores fiquem em casa

Chuva coincidiu com a alta da maré e o Canal do Beirol, na zona sul, transbordou.

Após mais de 12 horas seguidas de fortes chuvas na cidade, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PODE) fez um alerta aos moradores sobre os perigos de transitarem enquanto o temporal durar.

Segundo as autoridades, o volume foi de 100 milímetros de chuva em poucas horas. A precipitação inesperada ainda coincidiu com uma maré alta de 3,5 metros, agravando ainda mais a situação, provocando alagamentos até em residências.

Ao lado do Coordenador da Defesa Civil do município, Aldair, às margens do Canal do Beirol, que transbordou nesta manhã de terça-feira gorda de carnaval, ele destacou a gravidade da situação e a necessidade de precaução.

O prefeito enfatizou a importância dos cidadãos permanecerem em suas residências, enquanto as equipes da Defesa Civil e prefeitura trabalham para reduzir as consequências.

“Tivemos mais de 100 milímetros de chuva em 12 horas, então quero pedir para vocês que permaneçam nas suas casas, nossas equipes já estão trabalhando para minimizar essa situação”, reforçou.

Segundo o coordenado da DC, um alerta laranja emitido às 9h já indicava as condições climáticas adversas, mas a magnitude das chuvas superou todas as expectativas.

“Foi uma chuva inesperada, nós tivemos um alerta laranja às 9 horas da manhã, com essa possibilidade de chuva, deu 100 milímetros de chuva, coincidiu com a maré alta, que foi de 3,5 metros e infelizmente chegamos a esse transbordamento no canal do Beirol”.