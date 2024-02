Prefeito mostra escuridão em escola às vésperas da inauguração

Bruno Mineiro critica situação e cobra providências para instalação de energia elétrica no prédio

Da REDAÇÃO

Em um impasse que foi parar na justiça para que a energia elétrica seja instalada na maior escola da rede municipal de Tartarugalzinho, que será inaugurada na próxima semana, o prefeito Bruno Mineiro (DEM) expôs na noite desta quarta-feira (31) a situação do prédio da unidade de ensino, localizada no Bairro Novo II. Assista.

De acordo com Bruno, a Escola Municipal Maricleia Maciel dos Santos está pronta há quase um ano e uma série de tratativas foram feitas com a empresa CEA Equatorial para que a instalação ocorresse. O gestor explica que a inauguração ocorrerá na segunda-feira (5), mesmo às escuras e que se for necessário colocará um gerador provisoriamente no prédio.

A empresa concessionária do serviço de energia elétrica alega questões de ordem técnica que supostamente impedem a ligação de energia no prédio da escola e em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade Bom Jesus.

Uma decisão do juiz Diogo Haruo da Silva Tanaka, da Comarca de Tartarugalzinho, busca uma solução para o caso cobrando explicações da CEA colaboração entre as partes para que a escola tenha o serviço essencial.