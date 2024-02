Produção agrícola do AP recebe R$ 23 milhões em equipamentos

Maquinários e veículos foram entregues pela Codevasf e Ministério, com recursos indicado pelo senador Davi

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Municípios do Amapá receberam kits de patrulha agrícola, caminhões-pipa e caminhonetes para fortalecer as atividades de produtores locais, na manhã deste sábado (3). Os equipamentos foram entregues pelo governo do Amapá e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Com cerca de R$ 23 milhões articulados pelo senador Davi Alcolumbre, os 19 kits de patrulha agrícola mecanizada, compostos por tratores, grades aradoras e niveladoras, carretilhas, 13 caminhões-pipa e 18 caminhonetes serão distribuídos para as prefeituras, que farão a distribuição conforme a demanda.

“Vamos receber três tratores completos com arado, com carretilha para puxar a produção agrícola, mais dois carros-pipas que vão ajudar no verão. Hoje temos uma agricultura familiar muito mais fortalecida e piscicultura familiar”, comemorou o prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro (UB).

“Uma parte ficará para a própria gestão da prefeitura, outra a gente vai doar para algumas comunidades através de associações”, concluiu.

Além dos municípios, serão doadas também uma caminhonete para a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e outra para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Durante a entrega, também foi assinada a ordem de serviço para construção da sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Amapá, empresa responsável por gerenciar recursos federais aos estados do norte e nordeste.

“Fortalecer a agricultura familiar é fortalecer a produção do campo. Hoje, é a agricultura familiar do Amapá que é responsável por levar o alimento. A nossa missão é fazer com que o Brasil perceba que no Amapá existe (agricultura)”, afirmou o senador Davi.

“É o fortalecimento das instituições que trabalham com os trabalhadores, os produtores rurais, os agricultores, os extrativistas, os quilombolas. É tirar o agricultor da pá, da inchada. Se a tecnologia e a inovação não chegar na Amazônia, é difícil a Amazônia dar virada”, acrescentou o ministro da Integração e ex-governador Waldez Góes.

“O governo do Estado as prefeituras recepcionando equipamentos, insumos, política, integrando o governo federal permitem que os resultados cheguem lá na ponta, é isso que eles e nós queremos”, finalizou o governador Clécio Luís.