Professor que ofendeu autoridades diz que ‘amigos’ vazaram vídeo: ‘sou falho’

Gafe ocorreu no município de Santana, durante a passagem de um bloco pelo corredor da folia; ele pediu desculpas

Por SELES NAFES

Um folião passou da conta e decidiu ofender autoridades políticas do Amapá que estavam em um camarote no Corredor da Folia na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. O vídeo com as ofendas viralizou. Mais tarde, ele gravou outro vídeo pedindo desculpas, que também teve grande repercussão. Nesta quarta, ele falou sobre o assunto.

O episódio ocorreu na madrugada da terça-feira (13), em frente ao camarote do prefeito Bala Rocha (PP). No local, observavam a passagem dos blocos o governador Clécio Luís e o senador Randolfe, todos acompanhados de suas famílias.

O Portal SN apurou que se trata do professor de geografia Anderson Rodrigues, de 41 anos, servidor da prefeitura de Serra do Navio. Ele está cedido para a prefeitura de Santana, onde dá aulas para turmas do ensino fundamental.

Ao passar em frente ao camarote, ele dispara: “vou filmar só com bandido”, diz ele, apontando a câmera do celular para o camarote. “Maior bandido do Amapá”. Em outro vídeo gravado horas depois, ele faz uma retratação.

“Quero pedir desculpas ao senador Randolfe e aos demais políticos. É um excelente senador, que trouxe muitas emendas para o nosso Estado, fazendo um trabalho árduo”. “Estava bebido. Estou arrependido”.

Procurado pelo Portal SN, o professor disse que estava com um grupo de amigos na euforia.

“A gravação que eu fiz ficou só no nosso grupo de amigos, mas alguém postou e ganhou essa repercussão toda. Jamais imaginaria que causaria tanto alvoroço. Por isso fui me retratar”, comentou.

O professor disse que não foi procurado por nenhum representante das autoridades ofendidas para se retratar.

“Foi uma iniciativa minha”, informou.