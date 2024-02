Projeto ocupa crianças com aulas de disciplina e meio ambiente

'Anjos da Guarda' abre inscrições nesta quinta-feira (29).

Por IAGO FONSECA

Crianças em vulnerabilidade social que moram em bairros próximos da Fazendinha, na zona sul de Macapá, podem aprender sobre civismo, disciplina e humanismo nas horas vagas. O projeto Anjos da Guarda, promovido pela Guarda Civil de Macapá, abriu inscrições nesta quinta-feira (29) e seguem até 1° de março.

A proposta é ocupar o tempo livre de 80 crianças de 9 a 13 anos com aulas sobre meio ambiente, hierarquia e fortalecimento da amizade, de acordo com o coordenador do projeto, o inspetor da Guarda Municipal Erlon do Espírito Santo.

“A criança, na verdade, vai ali para a gente ajudá-la a virar um cidadão de bem. Nesses 15 anos, nós já formamos em torno de 1,5 mil crianças e adolescentes no projeto. Nós temos, hoje, adultos que participaram do projeto que hoje são professores, até advogados”, explica o inspetor.

Para participar, o aluno deve estar regularmente matriculado em uma escola de ensino básico da capital. Os pais ou responsáveis devem apresentar cópia da carteira de identidade, certidão de nascimento e identidade da criança, uma foto 3×4 e declaração escolar.

As inscrições são presenciais no salão paroquial da igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, em Fazendinha, das 8h às 11h30. São 80 vagas divididas em duas turmas nos turnos da manhã e tarde. Os alunos recebem todo o material gratuitamente após os primeiros 30 dias de adaptação.

“Durante o primeiro mês a criança passa por uma espécie de estágio, uma adaptação ao projeto, para ver se ela se enquadra na filosofia do projeto. A criança que vai fazer de manhã, por exemplo, se cumpre determinadas funções e desenvolve tudo que a gente pede, ela conquista o grau de aluno componente do projeto, ganha o uniforme”, completa o coordenador Erlon.

O projeto é realizado durante todo o ano e a formatura das turmas é prevista para a primeira quinzena de dezembro. Durante as férias escolares em julho, os alunos que se destacam no projeto poderão participar de uma colônia de férias com oportunidades de esporte e lazer.

“Tem que ter uma frequência mínima na escola. As faltas têm que ser justificadas, então, isso se chama responsabilidade que o aluno aprende a ter com a sua própria vida. A gente leva a criança em julho para vários lugares, no Museu Sacaca, Monumento Marco Zero, Fortaleza de São José. Às vezes, também, temos parceria com centros recreativos, aí, levamos as crianças para tomar banho de piscina e parques”, finaliza.