Projeto que afasta crianças do crime retorna com modalidade olímpica

Projeto social do Ciodes foi paralisado durante a pandemia de Covid-19

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Crianças e adolescentes de comunidades carentes próximas ao centro de Macapá podem participar de aulas gratuitas de jiu-jitsu e Wrestling, uma modalidade de luta olímpica. O projeto social Tatame da Cidadania, coordenado pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), retornou após quatro anos sem atividades.

Além do retorno, a novidade é a oferta da luta livre, o Wrestling, onde os adversários se enfrentam em um círculo delimitado até um derrubar o outro ou expulsar da área. A iniciativa, que atualmente abriga 75 jovens, busca incentivar o esporte e afastar os menores em vulnerabilidade social das influências do crime organizado, segundo a Segurança Pública do Amapá.

“Retornamos agora com a luta olímpica, é uma iniciativa do Centro. As aulas serão com duas turmas no período de segunda, quarta e sexta e terça e quinta. O que a gente está levando em consideração para matrícula é o rendimento escolar e que esse aluno esteja matriculado na rede regular de ensino”, explica Diego Alves, coordenador do Ciodes.

As vagas para o projeto são limitadas e voltadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As inscrições são presenciais no prédio do Ciodes, na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 165, no centro da capital, a partir desta terça-feira (27). Todo o material e uniformes são fornecidos pelo Centro gratuitamente, a partir de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Amapá.

“Esse projeto também é usado como uma das vertentes de prevenção ao envolvimento de crimes. Sabemos que muitas crianças têm se envolvido em situações que não deveriam justamente pela falta de ocupação em alguns casos. A tendência é que com o passar do tempo nós iremos expandir a quantidade de aulas. Hoje temos quatro professores e pretendemos aumentar no decorrer do ano”, reforça o coronel Costa Júnior, coordenador do projeto.

Para a inscrição, pais ou responsáveis devem reunir obrigatoriamente a declaração escolar, cópia do comprovante de residência, foto 3×4, RG ou certidão de nascimento, atestado médico de aptidão física, RG e CPF do responsável legal e uma pasta plástica escolar transparente. As inscrições encerram quando as vagas forem preenchidas.