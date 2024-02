Veja o que Deus nos diz por meio do capítulo 26 de Jeremias

Compartilhamentos

O que você faz quando alguém aponta um defeito seu? Alguns reagem de forma negativa, sem entender que as vezes é necessário que alguém nos faça esses alertas quando não conseguimos enxergar onde estamos errando. Foi isso que ocorreu quando pessoas do povo não aceitaram o alerta de Jeremias. Veja a análise do capítulo 26 e tenha uma ótima sexta-feira (23) com o nosso Senhor Jesus!