Veja a análise de Jeremias 32

Compartilhamentos

Só Deus tem o poder de nos ajudar a reconstruir nossas vidas sobre as cinzas da derrota. No capítulo 32 de Jeremias, Deus deu uma ordem ao profeta que ele não entendeu. Na verdade, não fazia sentido, mas obedeceu. O Senhor tinha um motivo. Leia e análise com a gente. Tenha uma ótima quinta-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!