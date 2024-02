Chegamos ao capítulo 25 de Jeremias

A maioria das pessoas fuma conscientemente, mas só acredita de verdade nas consequências para a saúde quando elas chegam. E elas chegarão. É assim também com outros hábitos. No capítulo 25 de Jeremias, encontramos mais um lamento do profeta sobre o povo de Judá. Veja a meditação bíblica desta quinta-feira (22) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!