Rapazzola, Império do Povo e Pipoca encerram Carnaval em Santana

Município iniciou a temporada no dia 10 de fevereiro e encerrou neste sábado (17)

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Milhares de foliões foram para o Corredor da Folia na programação que marcou o encerramento do Carnaval 2024 do município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. O desfile da Escola de Samba Império do Povo, a Banda Rapazolla e cantores locais na chamada Pipoca, foram as atrações na Avenida de Santana que ficou tomada.

Eram 21 horas quando a bateria da Império do Povo, que foi campeã do desfile das escolas de samba ao lado da Piratas da Batucada, anunciou a entrada da agremiação no Corredor da Folia. O público que lotou as arquibancadas e os camarotes, festejou e cantava o samba-enredo da agremiação.

“É muito bonito ver a nossa escola passando aqui pertinho da gente. Nos enche de orgulho e de alegria. Fico muito feliz, porque a gente se sente meio que dentro da pista. Está tudo muito lindo”, disse a dona de casa Sandra Cardoso.

Não demorou muito e foi a vez do Trio Tonhão, que trouxe a atração nacional Rapazolla. A banda baiana trouxe uma mistura de sons e repertório do melhor axé nacional, levando o público ao delírio. Na passagem no corredor da folia, o publicou pulou e cantou.

Logo em seguida, a Pipoca reuniu pessoas com e sem abadás, comandada pelos cantores Rogério e Cia e Ariel.

“Fechamos com chave de ouro e com certeza atingimos nossos objetivos. Geração de renda, os empreendedores comemorando o faturamento, os aspectos relacionados à segurança, a organização também está satisfeita. E por último, a valorização dos artistas locais que também tiveram oportunidades. Dessa forma, só temos que comemorar”, destacou o prefeito Bala Rocha (PP).

Segundo a organização do evento, mais de 50 mil pessoas por noite passaram pela Avenida Santana durante as quatro noites de desfiles de blocos e no encerramento do sábado.