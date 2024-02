Senador do AP foi espionado pela ‘Abin paralela’, diz emissora

TV Band de São Paulo teve acesso à lista dos nomes que eram arapongados no governo passado e Randolfe Rodrigues está entre eles

Por SELES NAFES

Os senadores de oposição ao então governo Bolsonaro e os que participavam da CPI da Covid, durante a pandemia, estiveram entre os políticos que foram espionados pelo que a imprensa nacional batizou de ‘Abin paralela’.

A investigação da PF apura a participação de figurões do governo anterior no esforço para quebrar até o sigilo telefônico de adversários políticos, entre eles o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues.

O repórter Túlio Amanso, da TV Band de São Paulo, teve acesso com exclusividade aos dados da investigação da Polícia Federal que apontam os deputados federais e os senadores que tiveram os passos vigiados pela estrutura clandestina de espionagem.

“A vida privada, a honra e o sigilo pessoal como as correspondências, são direitos fundamentais do indivíduos e protegidos pelo Artigo 5º da Constituição. Violá-los é crime gravíssimo e deve ser apurado”, declarou o senador do Amapá à reportagem da emissora paulista.