O capítulo 10 de Jeremias nos traz uma reflexão sobre o culto de imagens e ídolos

No capítulo 10, o profeta Jeremias comparou os ídolos que eram adorados aos espantalhos usados nas plantações. Ou seja, não se mexiam e precisavam de ajuda até para serem deslocados de um canto ou outro. Também há uma advertência sobre superstição. Deus fala com você todos os dias, por todos os lados. Tenha uma ótima quarta-feira (7) com o nosso Senhor Jesus!