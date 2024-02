Suspeito de furtos é executado a tiros

Crime ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Um dependente químico que costumava cometer furtos a residências foi executado com dois tiros, na noite deste domingo (11), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 23h, na Avenida Netuno.

Aparentando ter entre 25 e 30 anos, ‘Neguinho’, como a vítima era conhecida na região, morava em situação de rua e tinha o hábito de cometer pequenos furtos para sustentar o vício nas drogas, conforme apurações da polícia.

A suspeita é de execução motivada por acerto de contas com traficantes. No local, a vizinha não soube informar nada referente à autoria do crime, apenas que ouviram sons de tiros e, logo depois, avistaram o corpo jogado em via pública, nas proximidades de uma área de pontes conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Neguinho foi atingido por disparos de pistola calibre ponto 40, e os dois cartuchos encontrados na cena do crime foram recolhidos pela Polícia Científica.

Uma patrulha do 1º Batalhão fez incursões pela região, mas ninguém foi preso. O caso agora passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios.