Tatuagens, corda, lençóis: o que a polícia já sabe sobre mulher encontrada morta

Corpo continua sem identificação na Polícia Científica e Polícia Civil procura pistas de autores

Por OLHO DE BOTO

Continua o mistério sobre a mulher encontrada amarrada em lençóis, no último fim de semana, em um ramal no Bairro do Coração, na zona oeste de Macapá. O laudo da necropsia ainda não está pronto, mas o Portal SN apurou com fontes da Polícia Científica do Amapá que ela, provavelmente, foi enforcada.

O corpo foi encontrado no último domingo (18) por moradores em um matagal a apenas um metro da margem do ramal. Ela ainda não foi identificada.

Ontem (19), os legistas fizeram a necropsia no corpo. O estado avançado de composição dificultava até a identificação visual do gênero no domingo.

Agora, é possível afirmar que se trata de uma mulher adulta, trajando bermuda e camiseta, com uma tatuagem de borboletas e flor nas costas. Os peritos também não viram lesões no corpo, que tinha uma corda enrolada no pescoço, o que fortalece a tese de enforcamento.

Inicialmente, foi divulgado que o corpo estava amarrado a um colchão, mas, na verdade, estava enrolado em dois lençóis.

O delegado de Homicídios Mauro Santos, disse hoje ao Portal SN que investigadores da Decipe já estão realizando diligências em vários locais para tentar identificar a vítima, suspeitos e motivações.

Até agora, uma das poucas certezas é de que o crime não ocorreu no mesmo local onde o corpo foi encontrado.

“Dá a entender, pela disposição no local, que o corpo foi levado e deixado lá. É essencial a contribuição da sociedade e do anonimato. A gente pede que as pessoas que tiverem informações entrem em contato com o nosso disque denúncia 99170 4302”, solicitou o delegado.

Até agora, ninguém procurou a polícia para comunicar o desaparecimento de alguma mulher.